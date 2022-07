Pd, Letta: pronti per la campagna elettorale

“Quella che riterrei la via piu’ naturale e’ che il presidente del Consiglio venga in Aula e indichi un percorso possibile per i nove mesi che abbiamo davanti e che i partiti dicano se questo percorso e’ convincente oppure no”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, durante un punto stampa davanti a Palazzo Marino a Milano.

Pronti per la campagna elettorale

Cio’ che verra’ detto la prossima settimana in Parlamento sara’ dunque “decisivo” per “completare la legislatura”, altrimenti “si andra’ di fronte agli italiani e noi siamo pronti per prepararci a questa campagna elettorale”. A chi gli chiedeva se esiste la possibilita’ di una maggioranza senza i 5 Stelle Letta ha risposto: “A me questa sembra un’ipotesi totalmente improbabile”. ANSA

In Parlamento “diremo che siamo disponibili a una continuazione di questo governo Draghi, non siamo disponibili a tirare avanti chicchessia: se non ci saranno le condizioni, se altri partiti della maggioranza si sfileranno, allora la parola passerà agli italiani e noi saremo pronti ad andare di fronte agli italiani con il nostro progetto per il futuro dell’Italia. Se quello che verrà detto in Parlamento è differente, vorrà dire che si andrà di fronte agli italiani e noi siamo pronti a prepararci per questa campagna elettorale”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta in un punto stampa a Milano. (ANSA).

Condividi