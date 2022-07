Incendi Roma, Gualtieri: “no speculazioni politiche”

Incendi Roma, il commento del sindaco Gualtieri (Pd) – “Gli incendi che hanno colpito la città in questi ultimi giorni sono una sequenza impressionante di episodi che sta mettendo a dura prova Roma e i romani. Non sappiamo ancora se siano episodi di origine criminale o solo colposa, ma non è il momento di speculazioni politiche e di divisioni” ha scritto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sulla propria pagina Facebook.

“È il tempo dell’unità, della vicinanza alle romane e ai romani colpiti, e della determinazione a non farsi intimidire e ad andare avanti sulla strada della modernizzazione e del rilancio di Roma”.

#Roma. La capitale dell’Italia. Mai così tanto mortificata. Dove è Draghi, dove è il sindaco Gualtieri? Vergogna! pic.twitter.com/2bmEKSVj8M — Marco Rizzo (@MarcoRizzoPC) July 9, 2022

Mentre Roma brucia Gualtieri da piddinia suona Bella Ciao 👋 pic.twitter.com/qGhNxpZ8kl — Umberto M. (@molumbe) July 9, 2022

Condividi