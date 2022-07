Zelensky: aiuti Usa non sufficienti

La sostanziosa assistenza che gli Stati Uniti stanno fornendo all’Ucraina non è sufficiente per aiutarla a sconfiggere la Russia, ha affermato in un’intervista il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. “[Gli] Stati Uniti stanno aiutando l’Ucraina, aiutando molto, ma non è abbastanza per vincere“, ha detto Zelenskyy alla CNN giovedì.Zelenskyy ha affermato che l’Ucraina non vuole che altri paesi combattano nel suo territorio, ma ha sottolineato che gli Stati Uniti come economia mondiale possono aiutare l’Ucraina sia con le armi che con le finanze e influenzare le decisioni di altri paesi europei per sostenere meglio l’Ucraina.

Aiuti Usa, più ne dai, più ne vogliono

Giovedì scorso, il capo di stato maggiore dell’esercito americano, il generale James McConville, ha affermato che il governo ucraino cerca elicotteri d’attacco e sistemi di difesa antimissilistica, ma più sistemi d’arma gli ucraini ottengono dagli Stati Uniti e dagli alleati, “più ne desiderano.”

“L’assistenza militare totale degli Stati Uniti all’Ucraina da quando il presidente Joe Biden ha assunto l’incarico è ammontata a 7,6 miliardi di dollari.” (askanews)



