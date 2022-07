Violenza sessuale a Castellammare di Stabia: arrestato nigeriano

Era uscita per fare jogging ma ha finito per essere ferita e subire un tentativo di violenza: è successo a Castellammare di Stabia (Napoli), dove una 25enne di Pompei è stata salvata dai carabinieri i quali, dopo avere sentito le urla della giovane, sono riusciti a bloccare e arrestare un 34enne nigeriano. L’uomo ha aggredito la giovane armato di bastone: dopo averla stordita con un colpo, ha tentato di violentarla. Nonostante fosse ferita, la 25enne è riuscita a chiedere aiuto, facendo accorrere i carabinieri in servizio nelle vicinanze.

L’arresto – I militari erano impegnati in un servizio di controllo del territorio in città. Hanno sentito le urla e hanno disarmato il 34enne. La vittima è stata poi trasportata in Pronto soccorso al San Leonardo, dove le sono state diagnosticate ferite guaribili in 30 giorni. La donna aveva escoriazioni su tutto il corpo e la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra. Il giovane è ora in carcere, dove dovrà rispondere di violenza sessuale e lesioni personali. www.tgcom24.mediaset.it

Condividi