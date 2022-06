Zelensky: ‘questa guerra deciderà il futuro ordine mondiale’

“Questa non è solo una guerra della Russia contro l’Ucraina questa è una guerra per il diritto di dettare le condizioni in Europa, per decidere come sarà il futuro ordine mondiale“.

Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Zelensky parlando in collegamento durante il vertice Nato a Madrid. “Ecco perché è assolutamente necessario sostenere l’Ucraina in questo momento con armi, fondi e sanzioni politiche contro la Russia che fermeranno la sua capacità di finanziare la guerra”, ha aggiunto. (askanews)

