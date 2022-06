Nancy Pelosi in Italia, ricevuta da Mattarella al Quirinale

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale la speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d’America. Nancy Pelosi è da questa mattina in Italia. Giunta all’aeroporto di Fiumicino da Washington con un volo di linea, si recherà venerdì in visita a Fornelli, in Molise, il paese da cui i suoi nonni materni emigrarono per stabilirsi negli Usa e che le conferirà la cittadinanza onoraria.

Un coordinato maglia e pantaloni di colore bianco, un bracciale giallo e blu al polso destro, Nancy Pelosi, sorridente, dopo un breve transito al Cerimoniale di Stato, l’area dello scalo riservata all’accoglienza di personalità politiche e religiose, ha quindi lasciato poco prima delle 9 il Leonardo da Vinci con un’auto della Security Usa scortata da un’altra decine di vetture della sicurezza e della Polizia di Stato.

La visita in Italia di Nancy Pelosi arriva nel momento in cui gli Stati Uniti sono scossi dalle polemiche e dalle proteste per la sentenza della Corte Suprema che poco meno di una settimana fa ha ribaltato la Roe v. Wade del 1973 che per quasi 50 anni ha garantito alle donne americane il diritto costituzionale di interruzione di gravidanza che la speaker della Camera ha definito: "Uno schiaffo in faccia alle donne".

