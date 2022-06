Cina: ‘la Nato è pericolosa, smetta di rovinare il mondo’

“Le tragedie del passato ci dicono che l’egemonia, la politica di gruppo e lo scontro di blocco non portano pace o sicurezza; portano solo a guerre e conflitti”.§

Lo ha detto Xi Jinping tramite videolink al vertice virtuale giovedì con i leader del blocco economico BRICS di Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, descrivendo il mondo come in un momento critico mentre lottava per riprendersi dal pandemia in mezzo a quelle che ha definito nuove “sfide per la sicurezza”.

Xi Jinping ha denunciato come le sanzioni stanno armando l’economia globale e ha esortato all’unità di fronte alle sfide finanziarie .

“La crisi ucraina è un altro campanello d’allarme per tutto il mondo. Ci ricorda che la fede cieca nella cosiddetta ‘posizione di forza’ e i tentativi di espandere le alleanze militari e cercare la propria sicurezza a spese degli altri saranno solo trovarsi in un dilemma di sicurezza”, ha aggiunto Xi.

La Nato è pericolosa

La Cina valuta “altamente pericoloso” che la Nato, “uno strumento usato dagli Usa per preservare la sua egemonia, fletta i muscoli nell’Asia-Pacifico, cercando di rompere la stabilità della regione”.

Alla luce della presenza di Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda al vertice dell’Alleanza di Madrid del 29 e 30 giugno prossimi, il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin ha chiarito “la ferma opposizione” di Pechino “all’introduzione di blocchi militari o all’incitamento allo scontro nell’Asia-Pacifico. La Nato ha già creato il caos in Europa e dovrebbe smetterla di rovinare l’Asia-Pacifico e il mondo”.

Ha anche preso di mira le sanzioni occidentali, dicendo che tali sanzioni erano un’”arma a doppio taglio” che armava l’economia globale e avrebbe “danneggiato le persone del mondo”.

Invece i paesi dovrebbero “abbracciare la solidarietà e il coordinamento”, ha affermato, promuovendo anche le nuove iniziative di sviluppo e sicurezza della Cina come modelli. AGENPRESS

