Germania: “la strategia di Putin serve per turbarci”

Il ministro tedesco dell’Economia e del clima, Robert Habeck, parlando dell’emergenza gas ha affermato che “si tratta di una sorta di braccio di ferro, con Vladimir Putin che ha il braccio più lungo. Ma questo non significa che non si possa avere il braccio più forte esercitando la forza”.

La strategia di Putin

“La situazione tesa e i prezzi elevati sono una diretta conseguenza della guerra di Putin contro l’Ucraina – ha continuato. Non c’è errore. La strategia di Putin serve per turbarci, aumentare i prezzi e dividerci. Non lo permetteremo. Ci difendiamo in modo risoluto, preciso e ponderato”, ha aggiunto. tgcom24.mediaset.it

