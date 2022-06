Zelensky: “i valori ucraini sono i valori europei”

“Siamo a un passo dall’inizio di un’integrazione a tutti gli effetti con l’Ue”. La raccomandazione della Commissione europea “sulla candidatura è una conquista storica di tutti coloro che lavorano per il nostro Stato”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio sui social.

Il riferimento di Zelensky è alla raccomandazione della Commissione al Consiglio Ue di assegnare all’Ucraina lo status di candidato all’adesione all’Ue. “Rimane solo da aspettare la decisione del Consiglio europeo la settimana”, ha aggiunto Zelensky, secondo cui l’Ucraina “ha fatto tutto il possibile perché anche questo passo sia positivo”. Per il presidente, Kiev “se lo merita” in quanto “i valori ucraini sono i valori europei. Le istituzioni ucraine mantengono la loro resilienza anche in condizioni di guerra”. https://tg24.sky.it

I valori ucraini…

