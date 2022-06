Pd, Legion d’onore francese anche al sindaco Nardella

Il sindaco Nardella insignito della più alta onorificenza conferita dallo Stato francese. Da ieri è infatti un nuovo Cavaliere nell’ordine della Legion d’Onore (Chevalier de la Légion d’Honneur). Riconoscimento firmato Emmanuel Macron. Ora, dopo la cerimonia organizzata a palazzo Farnese, nella sede romana dell’ambasciata francese, è ufficiale.

L’ambasciatore, Christian Masset, nel suo intervento ha voluto “rendere omaggio alla carriera di Nardella e al suo impegno per accrescere l’amicizia tra Italia e Francia, sia come sindaco di Firenze sia come presidente della più importante organizzazione di sindaci europei, Eurocities”, si spiega. Ha sottolineato, quindi, il suo impegno per “sviluppare la cooperazione culturale, economica e politica tra Italia e Francia” e in generale il suo importante legame con il Paese d’oltralpe.

Ha ricordato, poi, con gratitudine “il contributo inestimabile” del sindaco nel salvaguardare l’Institut français di Firenze. Inoltre, si è soffermato sulle testimonianze di solidarietà del primo cittadino durante alcune tragedie che hanno colpito la Francia, “ad esempio dopo l’incendio di Notre-Dame organizzando personalmente un piano di sostegno, coinvolgendo architetti e artigiani della città di Firenze, per aiutare a ricostruire la nostra cattedrale parigina”

Legion d’onore, il ringraziamento di Nardella

Nardella, presa la parola, ha voluto ringraziare “il presidente della Repubblica Emmanuel Macron e l’ambasciatore per avermi conferito questa prestigiosissima onorificenza, che immeritatamente ricevo. Lo vivo come una spinta a intensificare sempre di più i rapporti tra la città di Firenze e la Francia, per essere all’altezza di legami storici e solidi che risalgono a molti secoli fa. La vivo anche come un riconoscimento all’intera comunità fiorentina per aver incessantemente coltivato negli ultimi anni relazioni culturali, economiche e più in generale sociali con la comunità francese presente nel nostro territorio provinciale e nazionale”. www.firenzetoday.it

