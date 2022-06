Farmacista trovata morta in casa

Farmacista trovata morta – Profondo cordoglio ad Amelia (Terni) per la scomparsa di Cinzia Stamigna, farmacista 54enne – era laureata in chimica – conosciuta e stimata da tante persone. Nel pomeriggio di venerdì è stata trovata senza vita dai propri cari all’interno della sua abitazione. Lo scrive il giornale locale www.umbriaon.it

Strettamente legata al suo territorio, che amava, da tutti viene ricordata come una donna di profonda sensibilità e cultura – spaziava dall’ambito cinematografico alla musica, alle arti – oltre che impegnata sul piano sociale e politico, con una particolare predilezione per la formazione e la crescita delle giovani generazioni.

Di lei si ricordano anche gli anni trascorsi a fianco di don Sandro Bigi, come animatrice e, più in generale, come persona capace di aggregare, costruire, dare un senso alle cose di ogni giorno.

