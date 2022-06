Seggi aperti per il voto per le elezioni comunali 2022 e per i referendum. Il dato di affluenza alle 12, secondo quanto si legge sul sito dedicato alle elezioni del ministero degli Interni, è al 17,64% per 818 Comuni su 818. Il dato dell’affluenza alle 12 risulta in calo rispetto al 19,30% della precedente tornata elettorale.

