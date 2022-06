Germania, ordini dell’industria giù per il terzo mese consecutivo

Terzo calo mensile consecutivo per gli ordini dell’industria in Germania, che risentono delle ricadute di guerra in Ucraina e sanzioni contro la Russia, assieme al rallentamento dell’attività in Cina. Ad aprile hanno registrato una contrazione del 2,7% rispetto al mese precedente, secondo i dati diffusi dalle autorità tedesche, a fronte di attese medie degli analisti che pronosticavano una flebile risalita.Nel confronto su base annua gli ordinativi del manifatturiero tedesco risultano diminuiti, sempre ad aprile, del 6,2%. (askanews)

