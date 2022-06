Roma Pd, i vip romani denunciano il degrado della Capitale

Nuova denuncia da parte di un vip del degrado che alberga a Roma. Dopo Elena Santarelli, anche l’attrice Claudia Gerini ha documentato con un video la situazione rifiuti della Capitale. Nel filmato, che ritrae una Piazza Minerva preda della sporcizia, la Gerini esprime rammarico e amarezza per le cattive condizioni in cui versa la città e per la totale mancanza di decoro del centro storico. “Come mai nessuno pulisce?”, si chiede nella video-denuncia diventata virale.

Il degrado della Capitale

“Qui siamo in piazza della Minerva, dietro il Pantheon, è questo è quello che dobbiamo sempre vedere”, spiega l’attrice romana, inquadrando con il cellulare bottiglie di vetro, lattine di birra e altra immondizia. “La situazione – dice – è sempre la stessa. C’è sporcizia in un posto che dovrebbe essere il salotto bello della città”. tgcom24.mediaset.it

Non so neanche più come commentare…. pic.twitter.com/CQ3Ap6Uppj — La Roma di Gualtieri (@ErMejoSindaco) May 27, 2022

