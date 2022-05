Zelensky all’UE: “Basta litigi, si approvino le sanzioni”

“Devono finire tutti i litigi in Europa; litigi interni che non fanno altro che incoraggiare la Russia a fare sempre piu’ pressione su di voi, su tutta l’Europa. Il sesto pacchetto di sanzioni deve essere approvato. Deve essere efficace, anche per quanto riguarda il petrolio. Per far sentire alla Russia le conseguenze di cio’ che sta facendo all’Ucraina e a tutta l’Europa”. Le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenuto – in videocollegamento – al vertice europeo. ANSA

