Franco: in Italia quadro macroeconomico deteriorato bruscamente

“In Italia il quadro macroeconomico si è deteriorato bruscamente, a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia”. (in realtà, a seguito delle cosiddette “sanzioni contro la Russia”, ndr). Lo ha rilevato il ministro dell’Economia, Daniele Franco, intervenendo al convegno sulla corporate governance organizzato da Consob e Assonime. Franco ha ricordato i diversi interventi essi in campo del governo: “l’obiettivo – ha detto – è evitare che il paese torni in recessione”. ASKNAEWS

