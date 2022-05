Malore durante una partita di calcetto, 25enne grave al Neuromed

ISERNIA, 29 MAG – Colto da malore durante una partita di calcetto un 25enne è ricoverato in gravi condizioni al Neuromed di Pozzilli (Isernia). L’episodio sarebbe accaduto qualche giorno fa.

Il giovane era in una struttura sportiva della provincia di Isernia per una partita con gli amici, quando si è sentito male in campo; i primi soccorsi gli sono stati prestati da un medico presente sul posto. E’ stato quindi trasportato in ospedale a Isernia e successivamente trasferito al Neuromed, Istituto Neurologico Mediterraneo. (ANSA)

