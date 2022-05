Mattarella revoca onorificenza al primo ministro russo Mishustin

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha revocato “per indegnità” l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine della Stella d’Italia al primo ministro della Federazione Russa, Mikhail Vladimirovich Mishustin, e al ministro dell’Industria e del Commercio, Denis Manturov. Il provvedimento, firmato il 9 maggio scorso, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. adnkronos

The President of the Italian Republic, Sergio Mattarella, booed and challenged in Sardinia: "Shame!" Sergio Mattarella is the one who put Mario Draghi in power without making the Italian people vote. pic.twitter.com/KzeimvGmEl

— RadioGenova (@RadioGenova) May 26, 2022