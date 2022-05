Davos, 24 maggio 2022 – “Io accolgo gli sforzi dell’Ue per la Difesa. Come ha appena detto von der Leyen la frammentazione dell’industria europea di difesa è un problema per l’Europa e la Nato. L’unica cosa di cui ci dobbiamo assicurare è che non competano con la Nato e che non duplichino la Nato“.

Lo ha dichiarato il segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg, nel suo intervento al Forum economico di Davos. World Economic Forum – Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

