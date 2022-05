L’embargo al petrolio russo è interesse anche della Ue. “Stiamo anche lavorando per garantire che l’Unione europea si trovi d’accordo su un sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. L’embargo petrolifero deve farne parte, è nell’interesse non solo del nostro Stato ma dell’intera Europa”. Lo ha detto, secondo quanto riferiscono media ucraini, il presidente ucraino Zelensky in un video. tgcom24.mediaset.it

► Sanzioni Russia, Putin: suicidio energetico ed economico dei Paesi europei

