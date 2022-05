Zelensky: “Eurovision a Mariupol nel 2023”

L’Ucraina vince l’Eurovision 2022 con la Kalush Orchestra e la sua ‘Stefamia’. A premiare il gruppo il televoto: su 631 voti, 440 li hanno ricevuti dagli spettatori europei. E il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso che l’Ucraina, in particolare Mariupol, ospiterà la kermesse nel 2023.

Eurovision a Mariupol – “Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l’Europa! Per la terza volta nella sua storia. E credo non per l’ultima volta”, ha scritto in un post su Instagram. “Faremo di tutto – ha aggiunto – per accogliere i partecipanti e gli ospiti dell’Eurovision a Mariupol. Libera, tranquilla, restaurata! Grazie per la vittoria della Kalush Orchestra e a tutti quelli che ci hanno votato”. adnkronos

Ecco a voi la cagata 💩 che ha vinto il premio politically correct a euroinoman vision 2022. 🤦🤢🤮 pic.twitter.com/0gX1S0EIuE — Gandolfo Dominici (@GandolfoDomini1) May 15, 2022

Condividi