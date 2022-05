Pd, Letta contro l’abolizione del green pass

Caos in commissione Affari sociali della Camera sull’esame del decreto Covid. I lavori sono stati sospesi e aggiornati alle 16, dopo che la maggioranza si è spaccata su un emendamento presentato dalla Lega in cui si chiede di eliminare il green pass dopo il 31 marzo.

Enrico Letta contro l’abolizione del green pass

“Questo nostro atteggiamento di serietà continuerà, abbiamo preso una responsabilità con gli italiani, col presidente della Repubblica, e con il Parlamento, chiediamo a tutti di essere altrettanto seri e responsabili. A me ha colpito che stamani la Lega abbia di nuovo votato emendamenti dei provvedimenti che erano in corso di discussione fuori da una logica di maggioranza e contro i pareri del governo. Noi chiediamo serietà. E’ l’unico modo per cui questo lavoro comune vada avanti con efficacia“. Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, nella sua relazione alla direzione Pd. ANSA

Condividi