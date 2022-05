“Soldati ucraini bloccati nello stabilimento chimico di Zarya”

Lo affermano i ceceni, “soldati di Kiev bloccati in uno stabilimento chimico in Donbass”

Soldati ucraini sono bloccati nello stabilimento chimico di Zarya a Rubizhne, in Donbass. Lo ha affermato Apta Alaudinov, assistente del capo ceceno, citato da Ria Novosti. “Le nostre forze e i nostri mezzi hanno praticamente bloccato lo stabilimento di Zarya”, ha riferito. liberoquotidiano.it

“Per tutti questi giorni siamo stati impegnati a bloccare l’impianto di Zarya. Avevamo il compito di liberarlo dal fianco sinistro fino a Kudryashovka per non lasciare il nemico dietro di noi. Questo compito è già stato completato, le nostre forze e i nostri mezzi hanno praticamente bloccato lo stabilimento di Zarya”

