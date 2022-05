Nessuna parata a Mariupol – Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha riferito che Mosca non terrà una parata ufficiale a Mariupol per il 9 maggio, data in cui la Russia celebra la vittoria sui nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Lo riporta la Tass. Nei giorni scorsi era circolata sui media ucraini la notizia che Mosca si stava preparando a tenere celebrazioni a Mariupol per la ‘Giornata della vittoria’. tgcom24.mediaset.it

