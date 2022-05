Polonia, conferenza dei donatori: 6 miliardi per l’Ucraina

Più di 6 miliardi di euro sono stati raccolti alla conferenza dei donatori a Varsavia. Il premier polacco Mateusz Morawiecki: “A questa conferenza, siamo stati in grado di raccogliere più di 6 miliardi di euro e questi soldi saranno inviati, distribuiti per sostenere l’Ucraina e tutti coloro che sostengono l’Ucraina, perché sappiamo quanto sia doloroso e costoso per la nazione ucraina. Quando la Russia porta morte, i paesi del mondo libero devono portare aiuti e credo che questa conferenza qui a Varsavia abbia mostrato una quantità enorme di solidarietà”.

L’evento è ospitato congiuntamente da Polonia e Svezia in cooperazione con l’UE, alla presenza della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e del presidente del Consiglio europeo Charles Michel.Oltre ai primi ministri di Polonia e Svezia, partecipano alla conferenza, tra gli altri, anche i primi ministri di Ucraina e Finlandia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha partecipato in video collegamento, affermando che sono necessari fondi per ricostruire l’economia e le infrastrutture del suo paese, aggiungendo che sarebbe un “investimento nella stabilità dell’intera Europa centrale e orientale” (askanews)

