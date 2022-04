Malore fatale: muore Francesco Birtolo, medico di 37 anni

FRANCAVILLA FONTANA – Lo hanno trovato nella sua casa di Trani, senza vita, stroncato da un fatale malore che non ha lasciato scampo al 37enne di Francavilla Fontana, Francesco Birtolo, medico di base presso la Asl della Bat, dove viveva da qualche tempo. La morte, secondo quanto riferito, è sopraggiunta per cause naturali, all’improvviso, mentre il giovane professionista si trovava da solo in casa.

La notizia ha sconvolto la comunità di Francavilla, dove Francesco Birtolo era molto conosciuto. Ragazzo gentile, brillante, affabile, con una passione grande così per la musica, era un talentuoso chitarrista, e per gli amici di sempre, che ora piangono l’addio di quel giovane medico col sorriso, cui tutti, ma proprio tutti, volevano bene. www.antennasud.com

