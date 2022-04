Zelensky: gli Usa ci hanno fornito armi per 3,4 miliardi di dollari

‘Gli Usa ci hanno fornito armi per 3,4 miliardi di dollari’ – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il segretario di Stato americano Antony Blinken e il capo del Pentagono, Lloyd Austin. “Nessuno ha fornito all’Ucraina un’assistenza finanziaria cosi’ grande per l’armamento per un importo di 3,4 miliardi di dollari e vorrei ringraziarvi per questo”, lo ha detto il presidente dell’Ucraina durante l’incontro con i diplomatici Usa a Kiev.

Blinken ha annunciato, inoltre, il ritorno dei diplomatici americani in Ucraina “penso che inizieremo probabilmente a Leopoli, per poi spostarci nella Capitale”. “Siamo qui – continua il capo del Pentagono – per sostenervi in ogni modo possibile. Penso che abbiate visto la prova di questo in tutto, ma piu’ recentemente, l’impegno di un ulteriore miliardo di dollari di assistenza alla sicurezza”. ANSA

