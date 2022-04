Zelensky nella metro-bunker di Kiev: “Voglio incontrare Putin”

“Devo incontrare Putin” – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante una conferenza stampa in una stazione della metropolitana di Kiev, ha ribadito che per arrivare a una “soluzione diplomatica” e fermare la guerra serve un incontro tra lui e il leader russo Vladimir Putin. “Dobbiamo cercare di raggiungere questo obiettivo – ha affermato – ma dalla Russia non vediamo questo. Dicono una cosa e poi fanno l’opposto”.

“Aspetto Draghi, Italia schierata con noi” – “L’Italia ci sostiene sia politicamente che con le armi. In questa guerra tra Russia e Ucraina l’Italia si è schierata al nostro fianco in modo molto chiaro. Sono grato al governo italiano, il popolo italiano e al premier Mario Draghi che aspettiamo. Lo ha detto Zelensky rispondendo ad una domanda dell’Ansa durante la conferenza stampa.

Se Mosca uccide i soldati rimasti a Mariupol, interrompiamo i negoziati” – Rispondendo a una domanda sui sospetti piani russi di assassinarlo, Zelensky ha detto: “Non ho diritto ad aver paura, perché il nostro popolo ha mostrato di non aver paura di nulla. Resterò a Kiev fino alla fine della guerra”. “Se i militari ucraini ancora a Mariupol verranno uccisi, se la Russia dovesse annunciare uno pseudo-referemdum nelle pseudo-repubbliche, Kiev abbandonerà i negoziati con la Russia”, ha aggiunto.

“La mediazione del Vaticano sarebbe bene accetta” – L’Ucraina auspica “una mediazione del Vaticano” per arrivare a una tregua e alla pace. “Vogliamo una tregua, e stiamo chiedendo aiuto a tutti, compresa la Santa Sede”, ha dichiarato Zelensky. E ancora: “Sono grato a Papa Francesco per le sue parole e il suo impegno. Vorrei che il Pontefice aiutasse a sbloccare i corridoi umanitari verso Mariupol. E’ presto per parlare di una sua visita ma lo aspettiamo”. tgcom24.mediaset.it

