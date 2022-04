Il sindaco premiato da Fico: non esiste alcun nazismo in Ucraina

BRUXELLES – “Non esiste alcun nazismo in Ucraina, questa è solo la propaganda di Putin e dei suoi complici assassini”. Lo ha detto Ivan Fedorov, sindaco di Melitopol, parlando alla commissione Affari Esteri del Parlamento europeo.

“Il destino di Melitopol è un’incognita. Stanno andando via insegnanti, personale medico… pensiamo davvero che siano davvero i nazisti a scappare?”, ha sottolineato Fedorov aggiungendo: “oggi non si può parlare di conflitto in Ucraina ma di una guerra contro tutto il mondo civilizzato. Se non si agisce subito anche i Paesi Ue rischiano di fare i conti con la guerra”. ansa

