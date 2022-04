KIEV, 20 APR – Sono oltre un milione gli ucraini rientrati in patria dall’inizio dell’invasione russa. Lo riferiscono le guardie di frontiera di Kiev. “Da quel momento, 1,1 milioni di nostri cittadini sono entrati in Ucraina”, ha detto in una conferenza stampa il funzionario Andriy Demchenko.

Secondo l’Unhcr, gli ucraini rifugiatisi all’estero nello stesso periodo hanno invece superato i cinque milioni. (ANSA).

