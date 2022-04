Statua del Cristo Risorto cade durante la processione

Si è staccata dal fercolo, scivolando a terra. È accaduto a Ispica (Ragusa) intorno alle 22,30 di ieri quando, la statua del Cristo risorto – durante la processione notturna al termine della quale il similacro viene riportato nella basilica della Santissima Annunziata di Ispica – si è staccata dal basamento scivolando a terra.

L’incidente è accaduto nel momento in cui la statua veniva inclinata lateralmente, una sorta di ‘saluto’ che si ritrova nelle processioni in diverse località. Paura e sconcerto ma fortunatamente nessun ferito. “Poteva purtroppo capitare – dice il presidente dell’arcoconfraternita della Santissima Annunziata, Tommaso Gregni – c’è rammarico per quanto accaduto. Abbiamo già parlato con un restauratore e si provvederà subito alla riparazione”.

I portatori dell’associazione ‘Don Bosco’ hanno avuto bisogno di essere consolati, hanno raccolto la statua riportandola in basilica. La processione era un evento che attendevano da due anni e che, ogni anno, preparano con devozione. Per loro la processione è un evento sacro, non una semplice statua, è la gioia reale di portare in spalla il Cristo risorto che conducono per le vie della città al grido “Viva Lu patri” (viva il Padre). AGI.IT

Condividi