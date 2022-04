Troppi vaccini, l’Africa non li vuole: milioni di dosi al macero

Troppi vaccini nel Mondo: parliamo di 2,3 miliardi di dosi in attesa di essere somministrate e sono già 241 milioni quelle buttate finora perché scadute nei paesi ricchi, 3 milioni di vaccini scaduti in Germania e 218 mila in Francia. I dati sull’eccesso di dosi vaccinali sono stati pubblicati oggi da La Repubblica e i numeri sono sconfortanti.

Non solo. Israele insegna che Il 25% di chi ha fatto la seconda dose non ha proseguito con la terza e il 50% di chi ha fatto la terza non ha proseguito con la quarta. Le dosi nei frigoriferi italiani sono quasi 5 milioni e fra loro spicca Novavax. Da febbraio in Italia ne sono arrivati un milione di dosi: appena 36mila quelle somministrate e la scadenza è di appena nove mesi.

L’Unione Africana e Covax (il programma coordinato dall’Oms per le nazioni a basso reddito) hanno rifiutato due stock da 60 e 166 milioni di dosi donate da Moderna. Nonostante una copertura solo del 15% con due dosi (la media del mondo è del 57%), il continente è riuscito a somministrare solo 400 dei 700 milioni di vaccini ricevuti. Circa cento milioni di dosi, arrivate in Africa a ridosso della scadenza, sono state respinte al mittente.

A fine dicembre dell’anno scorso la Nigeria ha dovuto buttare un milione di dosi di AstraZeneca scadute. Per evitare che i cittadini sospettassero un loro riutilizzo – riporta ancora La Repubblica – il governo ha organizzato una cerimonia a favore di telecamera, con un’enorme buca scavata nella discarica vicina alla capitale Abuja e una ruspa che vi spingeva dentro gli scatoloni ancora intatti. https://www.lapressa.it

