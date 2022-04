Direttiva UE, l’Italia chiude i porti alle navi russe

I porti dell’Italia, a partire da domani, domenica, saranno preclusi alle navi con bandiera russa. Il divieto sarà esteso anche alle imbarcazioni che hanno cambiato bandiera dopo lo scorso 24 febbraio. Il provvedimento è contenuto in una circolare del Comando generale delle capitanerie di porto, che recepisce la direttiva dell’Unione europea dell’8 aprile scorso con cui sono state introdotte ulteriori sanzioni nei confronti della Russia.

Le navi russe che si trovano attualmente nei porti italiani, si legge nel documento, dovranno lasciarli subito dopo “il completamento delle proprie attività commerciali”.

Il divieto, precisa la circolare, non si applica invece alle navi che necessitano di assistenza o rifugio, che richiedono di poter accedere ai porti per motivi di sicurezza marittima o che hanno salvato vite in mare. www.rsi.ch

Biden: "Tagliare il gas russo danneggerà l'Europa, ma è il prezzo che SONO DISPOSTO a pagare" https://t.co/UPhI6zTDKy — Imola Oggi (@ImolaOggi) April 15, 2022

