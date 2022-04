Malore in casa, Pasquale Picone muore a 23 anni

Si è spento a soli 23 anni, colto da un malore che purtroppo non gli ha lasciato speranze. Pasquale Picone è stato strappato all’affetto dei genitori, della famiglia, ma soprattutto degli amici di Pioltello e dei Comuni limitrofi travolti dal dolore per la sua precoce scomparsa.

Si trovava a casa quando è stato colto da un malore. Inutile l’immediato intervento della madre e del suo compagno, che hanno cercato di assisterlo in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Quando l’ambulanza lo ha portato al San Raffaele di Segrate le sue condizioni erano disperate. Nonostante i disperati tentativi per salvargli la vita, martedì è arrivata la tragica notizia. I suoi genitori hanno deciso di dare il consenso al trapianto degli organi, dando così modo di salvare altre vite grazie a questo gesto di estrema solidarietà.

Familiari, amici e conoscenti di Pasquale Picone sono stati travolti dal dolore per la scomparsa di un giovane sempre disponibile, cordiale, sognatore. Insieme al dolore, però, è anche arrivato l’affetto di chi lo conosceva che come un fiume in piena ha avvolto i familiari stringendoli in un caldo abbraccio. […]

