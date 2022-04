Regime Zelensky, arrestato deputato dell’opposizione filorussa

E’ stato arrestato con un’operazione speciale dell’intelligence ucraina Viktor Medvedchuck, deputato dell’opposizione filorussa ‘Piattaforma di opposizione per la vita’. Lo ha annunciato su Telegram il presidente Volodymyr Zelensky postando una foto di Medvedchuck ammanettato che indossa l’uniforme delle forze armate ucraine, scrivendo: “Ben fatto! Gloria all’Ucraina”

Successivamente alla cattura dell’oligarca, Zelensky ha proposto a Mosca di ottenere Medvedchuk in cambio della liberazione degli ucraini fatti prigionieri dalle forze russe. A riferirlo è il Guardian. “Propongo uno scambio tra questo vostro uomo” e gli uomini e donne ucraini detenuti dai russi, ha detto Zelensky in un messaggio su Telegram.

Medvedchuck è un deputato del Parlamento ucraino, dove siede come leader dell’opposizione filorussa “Piattaforma di opposizione – Per la vita”. Imprenditore attivo in vari campi, tra cui energia e media, avrebbe curato gli interessi di Mosca a Kiev. Latitante da quando, lo scorso 24 febbraio, la Russia ha invaso militarmente l’Ucraina, Medvedchuck avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari, che stava scontando con l’accusa di alto tradimento per avere sostenuto le forze separatiste nel Donbass.

La notizia della cattura di Medvedchuk arriva poco dopo l’annuncio di Kiev di aver stilato un elenco di 100 nomi considerati “traditori” della patria. Si tratterebbe di 73 politici, 13 funzionari delle forze dell’ordine, 13 media e un giudice, individuati dall’Agenzia Nazionale per la Prevenzione della Corruzione e dall’Ong Honest Movement. L’iniziativa è stata favorita da una legge approvata dal Parlamento di Kiev lo scorso 3 marzo, con l’obiettivo di colpire chi “ la collaborazione con l’invasore russo”. https://tg24.sky.it/mondo

