Fratoianni: ‘è crisi sociale, serve una patrimoniale’

“Ritengo che i 5 miliardi messi dal governo siano insufficienti, serve uno sforzo maggiore. Quello che sta accadendo, l’effetto combinato della crisi dovuta alla pandemia e le conseguenze della guerra in Ucraina, produce un effetto devastante. E non tutti sono colpiti allo stesso modo, le fasce più deboli soffrono di più. Per questo serve un impegno più preciso”.

Serve una patrimoniale

Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in un’intervista ad Avvenire. “Abbiamo bisogno di una redistribuzione delle risorse – prosegue il leader di Si – che parta dalle condizioni reali del Paese, in cui la diseguaglianza è il problema principale. Un impegno che contempli anche una patrimoniale sulle grandi ricchezze, la proponiamo da tempo: penso che di fronte alla crescente diseguaglianza e all’accumulazione di grandi patrimoni da parte di una fascia piccolissima di cittadini, introdurre misure di redistribuzione sia una scelta etica”.

”Abbiamo bisogno di misure di carattere solidale – conclude Fratoianni – e questa è non una politica punitiva nei confronti della ricchezza”. affaritaliani.it

