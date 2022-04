Cina accelera su espansione arsenale nucleare

NEW YORK, 09 APR – La Cina sta accelerando l’espansione del suo arsenale nucleare dopo aver rivisto la sua valutazione sulla minaccia posta dagli Stati Uniti. Lo riferisce il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali la cautela americana in un coinvolgimento diretto nella guerra in Ucraina avrebbe convinto Pechino a dare maggiore enfasi allo sviluppo di armi nucleari come deterrente.

I leader cinesi, precisa il quotidiano, vedono in un forte arsenale nucleare un deterrente per gli Stati Uniti da un coinvolgimento diretto in un potenziale conflitto su Taiwan. (ANSA)

► La Cina avverte: ‘non siamo più disposti a tollerare l’egemonia USA.

Abbiamo la seconda economia mondiale e un esercito sempre più forte. Non accetteremo soprusi’

