Irruzione dei carabinieri nella sede nazionale del sindacato USB

Unione Sindacale di Base denuncia con forza l’inaudita irruzione dei carabinieri nella sede nazionale del sindacato, in via dell’Aeroporto a Roma. I militari pretendono di effettuare una perquisizione alla ricerca di armi, in seguito a una segnalazione telefonica.

Un pretesto evidentemente e totalmente risibile per lanciare un messaggio al sindacato che in questo momento dà evidentemente fastidio ai palazzi del potere.

USB ha immediatamente attivato i propri avvocati e lancia un appello alla solidarietà contro la provocazione messa in atto. Non ci fermeranno

La nota dell’Unione Sindacale di Base

Il 15 marzo, USB aveva denunciato l’invio di armi all’Ucraina mascherate da ‘aiuti umanitari’ ed i lavoratori si rifiutano di caricare gli aerei

