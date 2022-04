Sean Penn: colletta per comprare due squadroni di F-16 all’Ucraina

L’attore Sean Penn, via Twitter, lancia un’appello: se qualche miliardario fosse disposto a tirar fuori i soldi per comprare due squadroni di F-15 o F-16 (per un totale di 12 aerei) da dare all’esercito ucraino, dice il regista, la guerra potrebbe finire rapidamente.

Fatti due conti, secondo Penn servirebbero 300 milioni di dollari per comprare 12 aerei (F-15 o meglio ancora F-16, in ogni caso con una tecnologia migliore di quelli russi) e poi tre settimane di training per i piloti ucraini in modo da poter avere la padronanza dei nuovi mezzi. A questi si potrebbero aggiungere 200 milioni di dollari per missili di difesa. Alla fine quindi basterebbero 500 milioni, volendo investibili anche da un solo miliardario, per porre fine alla guerra.

Questo almeno nella visione di Sean Penn, che tuttavia non nasconde che potrebbe non essere così semplice. “Certo, naturalmente ci sarebbero costi aggiuntivi – scrive in un secondo tweet -. Ma mi sembra che valga la pena pensarci”. tgcom24.mediaset.it

By open source, 2 squadrons of F-15’s or 16’s (that’s 12 aircraft with better tech than Russian Migs or SU’s) quickly trainable (3 weeks) to Ukrainian aviators would cost private sector buyers approx $300M. Add another $200M in missile defense for a total of $500M. (1/2) — Sean Penn (@SeanPenn) March 31, 2022

Condividi