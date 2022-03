Orsini: NATO, UE e USA grandi vigliacchi

“La guerra c’è perchè la Nato è un’organizzazione vigliacca”. Il professor Alessandro Orsini, docente di sociologia del terrorismo internazionale, torna a Cartabianca su Rai3 dopo le polemiche che lo hanno investito nelle ultime settimane. Orsini, criticato da più parti per le posizioni assunte in relazione alla guerra Ucraina-Russia, aveva firmato un contratto con la Rai per partecipare alla trasmissione di Rai3. Il contratto è stato annullato, Orsini è tornato a partecipare al programma a titolo gratuito.

Grandi vigliacchi mandano al macello gli Ucraini

“La Nato prima ha provocato Putin assicurando all’Ucraina che l’avrebbe difesa, poi vigliaccamente è scappata. Ci sono 3 grandi vigliacchi: la Nato, l’Ue e gli Stati Uniti. Dobbiamo acquisire la consapevolezza che siamo grandi vigliacchi e stiamo mandando al macello gli ucraini”, afferma Orsini.

Orsini è stato elogiato per le sue recenti affermazioni dall’agenzia russa Tass: “E’ stato il più grande onore della mia carriera e della mia vita di studioso”. “Il nemico mi percepisce come un uomo leale che dice la verità e che è disposto a riconoscere gli errori della sua parte. Per me è un grande onore, la missione profonda di uno studioso è dire sempre la verità senza paura di essere condannato o licenziato. Io non ho posizioni favorevoli alla Russia, io sono l’unico filoeuropeo: la priorità è la salvaguardia del territorio europeo e la difesa della vita dei cittadini europei”, afferma Orsini. ADNKRONOS

