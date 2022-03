Ucraina, Dugin: guerra della Russia contro la società satanica dell’Occidente

L’ideologo Aleksandr Dugin rivela le vere ragioni della guerra di Vladimir Putin contro l’Ucraina. In verità il conflitto non è nato per la conquista dell’Ucraina ma come vero e proprio scontro di civiltà. L’ideologo di Putin ne parla durante la puntata di “Fuori dal coro” andata in onda mercoledì 29 marzo su Rete4.

“E’ il conflitto tra la civiltà del male che è l’Occidente e la terra del cuore che è precisamente la Russia. La Russia sente molto forte la sua identità culturale e la propria civiltà. Putin dice che la Russia non è un Paese ma è la civiltà stessa. I suoi valori non possono coincidere con quelli dell’Occidente che crede di essere l’unica civiltà. Il mondo occidentale attuale ha perso tutta la misura. Il liberalismo ha iniziato a mostrare tutti i suoi aspetti totalitari e vuole imporre le sue regole agli altri come se fossero universali.

La società satanica dell’Occidente

La lotta della Russia consiste nel mostrare che possiamo resistere contro questa oppressione. L’operazione militare speciale è una manifestazione della sfida della Russia contro l’egemonia culturale. La Russia lotta contro questa ideologia del genere, LGBT. La guerra di Putin non è contro l’Ucraina ma contro l’ordine globale liberale. E’ la guerra della società religiosa e spirituale della Russia contro la società satanica dell’Occidente. E in tutto questo l’Occidente è destinato a soccombere”.(iltempo.it)

