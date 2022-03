Ucraina, Lamorgese: contributo economico a famiglie che accolgono profughi

All’Unione europea “abbiamo chiesto di poter attingere alle risorse finanziarie rapidamente e per l’Italia c’è stato uno sblocco. Non si è ancora parlato di un contributo diretto, i fondi europei verranno utilizzati dai singoli Stati secondo le esigenze. Certo è che bisognerà dare dei contributi anche coloro che accolgono in famiglia visto che in molti vanno da amici e parenti”.

Lo ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, al Gr1, aggiungendo: “Oggi non mi sembra che ci sia una difficoltà di gestione dei numeri” che rimangono quindi “gestibili”.

In Italia “ci sono 73 mila profughi”, gli altri Paesi “ne hanno 190-200 mila”, ha aggiunto. Bisogna comunque “prepararsi a trovare delle soluzioni per numeri maggiori di quelli attuali”, ha concluso Lamorgese. www.agenzianova.com

