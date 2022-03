Zelensky: Putin deve alzarsi e venire a incontrarmi

“I garanti non firmeranno nulla se sono presenti i militari. Ecco perche’ credo che la guerra possa finire rapidamente, solo Putin e il suo entourage la stanno ritardando. Dobbiamo raggiungere un accordo con il presidente della Federazione russa. Ma per raggiungere un accordo, deve alzarsi da dove si trova e venire a incontrarmi. E ho detto che possiamo incontrarci in qualsiasi parte del mondo, a parte dove penso che sia inutile, in Bielorussia, Russia o Ucraina. Quindi se ci incontriamo, siamo d’accordo, basta. Il nostro accordo con le firme, anche con il sangue, e’ sufficiente per avviare il processo di ritiro delle truppe”. Cosi’ il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

Zelensky ha attaccato l’Occidente con la richiesta di un maggiore sostegno militare, accusando gli alleati di non avere abbastanza “coraggio” quando si tratta di difendere l’Ucraina.

Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina sta cercando la pace “senza alcun indugio”. Aggiungendo che l’obiettivo “ovvio” di Kiev e’ il ripristino di una vita normale per il Paese. Il prossimo round di colloqui tra Ucraina e Russia si svolgera’ domani e dopodomani in Turchia. ANSA

