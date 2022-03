Ucraina, politici europei: candidare Zelensky al Nobel per la Pace

Un gruppo di politici europei si è rivolto al Comitato per il Nobel con l’iniziativa di nominare Volodymyr Zelensky e il popolo ucraino per il Premio Nobel per la Pace. Lo afferma in una lettera aperta “firmata da dozzine di politici europei”, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Ukrinform. I firmatari ritengono che il Comitato per il Nobel dovrebbe estendere la procedura di nomina del Premio Nobel per la Pace fino al 31 marzo per consentire la nomina di presidente e popolo ucraini. La procedura di nomina è, infatti, scaduta il 31 gennaio.

La motivazione della nomina – “Siamo testimoni del coraggio del popolo ucraino che ha resistito a questa guerra condotta contro di loro dalla Federazione Russa. Uomini e donne ucraini coraggiosi stanno combattendo per preservare la democrazia e l’autogoverno… Persone in tutta l’Ucraina si stanno sollevando per resistere alle forze dell’autoritarismo… Crediamo che ora sia il momento di mostrare al popolo ucraino che il mondo è dalla loro parte”, si legge nella lettera, secondo quanto riporta Ukrinform.

Candidare Zelensky al Nobel per la Pace – I firmatari

La lettera è stata firmata da 36 politici provenienti da Paesi Bassi, Gran Bretagna, Germania, Svezia, Estonia, Bulgaria, Romania e Slovacchia. La lettera è aperta alla firma dei leader politici di tutto il mondo fino al 30 marzo.

Secondo gli esperti, la richiesta di violare la procedura di nomina è un caso senza precedenti nella storia del Premio Nobel. Tuttavia, anche la guerra della Russia contro l’Ucraina è un evento senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale. Finora, il Comitato per il Nobel non ha rilasciato una risposta. tgcom24.mediaset.it

Ma voi ve lo ricordate quando il compagno Zelensky premiava con il titolo di "Eroe dell'Ucraina" il neonazista Dmitry Kotsyubaylo di Settore Destro? Che tempi meravigliosi, quelli. pic.twitter.com/pCI6FL0Vg0 — Ottobre Rosso (@ComunistaRosso) March 12, 2022

