Le sanzioni alla Russia ci costano ma non vanno diminuite – Parigi – “Noi sappiamo che ci sono dei costi per l’UE ma la risposta non è allentare la pressione sulla Russia e su Putin ma è lavorare assieme, sostenere le nostre economie e le nostre imprese, le nostre famiglie”. Lo dice il premier Mario Draghi prima di entrare al vertice di Versailles. / Palazzo Chigi 10 Marzo 2022

