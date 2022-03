Ucraina, Zelensky contro la Nato: “non si è comportata come doveva”

Zelensky contro la Nato – “La Nato non si è comportata come doveva” nella sua risposta dopo l’attacco russo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia (incendio agli uffici amministrativi, ndr) e nel non imporre una no-fly zone sui cieli dell’Ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in videocollegamento con la Camera dei Comuni britannica che ha aggiunto: “Per favore rafforzate le sanzioni, per favore fate sì che i cieli ucraini siano sicuri, fate quello che va fatto per rimanere in linea con la grandezza del vostro Paese.”

Il presidente ha descritto con toni drammatici l’invasione attuata dalla Russia, descritta come “uno Stato terrorista”. L’Ucraina si chiede con una domanda “shakespeariana” se essere o non essere, “e la nostra risposta è sì”, che vogliamo esistere. Zelensky ha poi esaltato “l’eroismo” della sua gente e ha ribadito che il suo Paese intende resistere e combattere fino alla fine.

”Non ci arrenderemo e non perderemo, combatteremo fino alla fine, in mare e in aria, lo faremo per difendere la nostra terra a qualunque costo” ha sottolineato citando Winston Churchill. ”Non volevamo questa guerra”, ha aggiunto Zelensky, affermando che ”stiamo combattendo con uno degli eserciti più forti al mondo”, ma ”siamo stati capaci di reagire” sempre ”restando umani” e dicendo che ”non torturiamo chi catturiamo”. Le sue parole sono state salutate da un lunghissimo applauso. https://tg24.sky.it/mondo

