Muore improvvisamente Damiano Scaccia, imprenditore di 32 anni

Velletri – Damiano Scaccia è morto improvvisamente giovedì mattina in seguito a un malore, aveva solo 32 anni. La sua morte ha lasciato nello sconforto e nell’incredulità l’intera comunità velieterna. Sposato da poco più di due anni con Ilenia, era un ragazzo pieno di vita, sempre allegro e circondato da amici.

La notizia della sua scomparsa è rimbalzata sui social e il post pubblicato da Angelo Giancarli sul gruppo “Velletri… di tutto e di più!” in poche ore ha avuto quasi 700 commenti di cordoglio nei confronti della moglie Ilenia e dei genitori Aurora e Rolando, oltre che di tutti i parenti.

“Accettare il decesso di una persona cara e già molto difficile, ma morire a 32 anni è cosa inaccettabile – scrive Angelo – Damiano Scaccia ci ha lasciato in modo repentino ed inaspettato lasciando la moglie Ilenia, i genitori Rolando ed Aurora ed i parenti tutti nel più assoluto dolore. Per un ultimo saluto la cerimonia funebre Sabato 5 Marzo alle ore 11.00 alla Cattedrale di San Clemente. Vola tra gli angeli Damiano Riposa in Pace”. www.ilcorrieredellacitta.com

Condividi