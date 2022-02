Germania, Scholz: 1000 armi anticarro e 500 missili Stinger all’Ucraina

Guerra Ucraina-Russia, anche Belgio e Olanda oltre la Germania hanno deciso di mandare armi a Kiev. Il portavoce del governo di Berlino Steffen Hebestreit ha annunciato la notizia precisando che le armi provengono dagli arsenali della Bundeswehr, l’esercito tedesco. La Germania manderà mille armi anticarro e 500 missili Stinger terra-aria.

“L’attacco russo segna una svolta epocale. E’ nostro dovere fare del nostro meglio per sostenere l’Ucraina nella difesa contro l’esercito invasore di Putin. Per questo mandiamo mille armi anticarro e 500 missili Stinger ai nostri amici in Ucraina”, ha scritto sui social il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Armi anticarro e missili

“La Germania ha appena annunciato la fornitura di lanciagranate anticarro e missili stinger all’Ucraina. Continua così, Cancelliere Olaf Scholz! Coalizione contro la guerra in azione!”, ha scritto su Twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Il Belgio invierà 2mila mitragliatrici e quasi 4mila tonnellate di carburante alle forze ucraine, ha annunciato dal canto suo il primo ministro, Alexander De Croo, aggiungendo che il Paese dispiegherà 300 militari in Romania nel quadro del rafforzamento della presenza della Nato sul fianco orientale. “Il Belgio si assume le proprie responsabilità nell’ambito della risposta rapida della Nato”, ha spiegato. adnkronos

Condividi