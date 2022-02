Europarlamentare romeno paragona Trudeau a Ceaușescu

Christian Terhes, europarlamentare europeo romeno: : “Ciò che ci ha reso forti nel corso della storia, – e sto parlando del mondo occidentale – sono stati i valori: il rispetto dei diritti basilari fondamentali, la consapevolezza che il governo è lì per servirti come cittadino, come persona, non affinché sia tu al servizio del governo. E quello che il primo ministro del Canada, il modo in cui si sta comportando in questo momento, è esattamente uguale a quello di un tiranno, a quello di un dittatore. È proprio come Ceaușescu in Romania. Se anche solo tu osi mettere in dubbio, se osi sollevare dubbi su quei vaccini, vieni emarginato. Qual è la differenza tra quello che fa lui e quello che succedeva ai tempi dell’Inquisizione? Da una parte dicono: “beh, non dovremmo credere in Dio”, ma dall’altra parte dicono: “credete nella scienza !” Non dobbiamo farlo. La scienza non è una questione di “credere”. La scienza, la scienza è una questione di misurazioni, deduzioni, ipotesi e ragionamenti”

Christian Terhes, europarlamentare europeo romeno: "Ciò che ci ha reso forti nel corso della storia, – e sto parlando del mondo occidentale – sono stati i valori: il rispetto dei diritti basilari fondamentali, la consapevolezza che il governo è lì per servirti come cittadino, pic.twitter.com/agnHicHSyJ — 0V3RG4M3 (@AxlGuidato) February 21, 2022

Condividi