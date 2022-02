UE: al lavoro per accogliere i rifugiati dall’Ucraina

BRUXELLES – Oltre al lavoro di preparazione sul fronte delle possibili sanzioni nel caso di un’ulteriore escalation della situazione in Ucraina, la Commissione europea si sta preparando anche all’ipotesi che ci possa essere una crisi legata a un intenso flusso di migranti e rifugiati dall’area. È quanto ha detto una portavoce della Commissione nel punto stampa quotidiano.

Pronti ad accogliere i rifugiati dall’Ucraina

“La seconda traccia del nostro lavoro oltre al lavoro sulle sanzioni è quello di essere pronti in senso ampio se la situazione dovesse inasprirsi” e “saremo pronti per qualsiasi cosa possa accadere in questo campo e in altri”, ha detto in particolare rispetto ai preparativi su possibili flussi di migranti e rifugiati. ansa

